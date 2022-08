Uitblinkende Xavi Simons gidst PSV met ruime cijfers langs tiental Go Ahead

PSV is na twee speelrondes in de eredivisie nog foutloos. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was zaterdagavond met 2-5 te sterk voor Go Ahead Eagles. De thuisploeg moest na een half uur met tien man verder, wat PSV aardig in het zadel hielp.

Tot die rode kaart ging het nog enigszins gelijk op in de Adelaarshorst. PSV was al vroeg op voorsprong gekomen door een rake kopbal van aanvoerder Luuk de Jong, maar Go Ahead pareerde daarna goed, drong aan en kwam na twaalf minuten weer op gelijke hoogte toen Isac Lidberg helemaal vrij in de zestien raak kon schieten.

Ook na die goal bleef Go Ahead PSV brutaal onder druk zetten. De Eindhovenaren konden maar een aantal keren een oplossing vinden, maar echt gevaarlijk werd PSV niet. Uiteindelijk zorgde Go Ahead-speler Mats Deijl voor het duwtje in de rug dat PSV nodig had. De rechtsback van de thuisploeg beging na een half uur spelen een flinke charge op de rechterenkel van Richard Ledezma. Scheidsrechter Danny Makkelie toonde hem direct de rode kaart.

Volledig scherm Erick Gutiérrez en Xavi Simons. © Pro Shots / Stefan Koops En al snel zorgde de man meer situatie er voor dat PSV het heft weer volledig in handen kreeg. Al voor rust deed PSV uitstekende zaken. Eerst zorgde Xavi Simons met zijn eerste treffer in Eindhovense dienst voor de 1-2 voorsprong. Luttele minuten later was diezelfde Simons de aangever voor de derde PSV-treffer. Armando Obispo kopte goed raak: 1-3.

En daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Van Nistelrooij wisselde in de rust Ismael Saibari en Guus Til voor sterkhouders De Jong en Gakpo. PSV liet in het tweede bedrijf de bal bij vlagen aardig rond gaan, al was het moeilijk voor de Eindhovenaren om tot echt grote kansen te komen en door de dichte en hechte defensie van Go Ahead te spelen. Johan Bakayoko was nog het dichtst bij een treffer, maar zijn poeier spatte uiteen op de lat.

PSV bleef wel op zoek naar meer treffers. Uiteindelijk vond Saibari met een prima dieptepass Xavi Simons, die koelbloedig bleef, oog in oog met Eagles-goalie De Lange. De middenvelder tekende zo voor zijn tweede treffer van het seizoen, en PSV’s vierde. Direct daarna sloeg Go Ahead terug. De PSV-defensie lag aardig open en daar profiteerde Oliver Edvardsen van. Met een droge schuiver liet hij Benítez kansloos: 2-4.

Het toetje was echter voor PSV. Een mooie aanval die werd opgezet door uitblinker Xavi Simons, kwam uiteindelijk terecht bij Joey Veerman. De middenvelder bleef rustig en schoof de bal keurig in de verre hoek en tekende met de vijfde PSV-treffer voor het slotakkoord.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.