Uitblinker Berghuis geniet intens bij Ajax: ‘Wat een mooie avond’

VIDEOMet een doelpunt en een assist op een treffer van Sébastien Haller had Steven Berghuis een groot aandeel in de zege van Ajax op Besiktas (2-0). ,,Ik heb intens genoten”, glunderde hij vlak na de tweede groepswedstrijd van de Champions League. ,,Ik ben naar Ajax gekomen om op dit podium te acteren. Wat een mooie avond.”

Berghuis leek zich na zijn veelbesproken overstap van Feyenoord vooral te moeten richten op de positie van rechtsbuiten, met Antony en David Neres als concurrenten. Maar na de blessure van Davy Klaassen kreeg hij een kans als meest aanvallende middenvelder. Met Berghuis op die positie won Ajax zesmaal op rij, met mooie doelcijfers van 26-1.

,,Dit is toch wel een mooie positie”, zei Berghuis over zijn nieuwe rol. ,,Ik heb veel handvatten van de trainer en de technische staf gekregen. En ik heb natuurlijk ook geweldige spelers om me heen. Ik moet Antony en Tadic aan het werk zetten. En ik moet bijsluiten met de spits en combineren met de middenvelders. Het ligt me eigenlijk wel.”

De 29-jarige Berghuis is inmiddels aardig gewend aan de speelstijl van Ajax, die zich niet laat vergelijken met de tactiek van zijn trainer Dick Advocaat vorig seizoen bij Feyenoord. ,,We wachten niet af en zetten meteen druk”, zei hij. ,,Ook nu hebben we weer het Ajax gezien wat we kennen van de afgelopen weken. We hebben zoveel kansen gecreëerd. We hadden wel iets vaker kunnen scoren, vooral voor rust.”

Voor Erik ten Hag was Berghuis ‘de absolute uitblinker’. ,,Maar hij moet het ook kunnen volhouden”, zei de coach. ,,Daarom heb ik Davy Klaassen halverwege de tweede helft voor hem gebracht.”

Berghuis wist dat de concurrentie groot zou zijn, toen hij bij Ajax tekende. ,,Maar als we iets willen bereiken, dan hebben we een brede selectie nodig”, concludeerde hij. ,,Je ziet nu al dat we iedereen nodig hebben.”

Berghuis genoot na zijn wissel van de sfeer in de Johan Cruijff Arena, waar springende en zingende supporters het stadion lieten trillen. ,,Ik ga zo heerlijk slapen”, lachte hij. ,,Maar daarvoor ga ik denk ik nog eerst even de samenvatting kijken. Ik vond het een heerlijke avond. Met zulke spelers om me heen komen mijn kwaliteiten ook sneller naar boven.”

Volledig scherm Steven Berghuis. © Pim Ras Fotografie