Uitblinker Berghuis geniet van veerkracht én van Bozenik: ‘Hij gaf ons energie’

,,Wat een spektakel inderdaad”, stelde Berghuis lachend voor de camera van Fox Sports. . ,,Vandaag moesten we veerkracht en spirit tonen doordat we vroeg op achterstand kwamen. Dat is een keer wat anders voor ons. We maakten in het begin de verkeerde keuzes aan de bal en waren slordig. Gelukkig kom je op 1-2 voor rust, zo blijf je in de wedstrijd.”



Na de pauze wist Feyenoord het tij te keren. ,,De mentaliteit in de ploeg is goed. Het vertrouwen is daar door de resultaten, maar we hebben ook gewoon kwaliteit. Dat zie je; we maken goede goals.” Invaller Robert Bozenik tekende twee minuten voor tijd voor de winnende treffer. Die gunde Berghuis 'm van harte. ,,Robert viel goed in. Hij was steeds aanspeelbaar, bleef jagen en bracht energie. Heel leuk om te zien dat hij ‘m uiteindelijk maakte.”