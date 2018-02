Uitblinker Bergwijn: Ik dacht gewoon schieten, die bal kwam perfect

Advocaat: Eén zege in vijf wedstrijden is teleurstellend

10 februari Voor Sparta was het een teleurstellende avond. De Rotterdammers verloren zelf met 2-1 van PSV, terwijl concurrent Roda JC een 1-1 gelijkspel behaalde bij SC Heerenveen. ,,Eén overwinning in vijf wedstrijden is teleurstellend”, stelt coach Dick Advocaat van de Spangenaren. ,,We hadden vier punten meer moeten hebben.”