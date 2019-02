Uitblinker Vermeer: Ze weten in Zeist wat ik kan

Door Mikos Gouka



Kenneth Vermeer zei het zonder te glimlachen. De keeper, de grote uitblinker tegen PSV, had wel verwacht dat Feyenoord er zou staan tegen de koploper. In een uitwedstrijd nog wel, waar er dit seizoen pas drie van werden gewonnen. En, ook na gisteren, negen niet. ,,Maar ik weet wat wij kunnen’', zei Vermeer.



Verwar dat niet met de kop in het zand steken. Of doen wat er bij Feyenoord zo vaak gebeurt, met elkaar lekker hopen dat het weer beter zal gaan. Want als er één speler bij de Rotterdammers is die de polonaise zeker niet wil inzetten bij een incidenteel succesje, is het Vermeer wel. Een week geleden schudde hij nog meewarig zijn hoofd toen zijn medespelers in Groningen leken te hebben besloten om zo’n beetje elke bal op hem terug te spelen. ,,Kijk wat er gebeurde toen we tweemaal onder de druk van PSV uit voetbalden’', zei Vermeer. ,,Ze zakten in en wij kregen de bal. Dat is de oplossing als ploegen besluiten te gaan jagen.’'