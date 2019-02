Uitblinker Wellenreuther: ‘Ik wist niet dat we hadden gewonnen’

Pas na een paar tellen daalde bij Wellenreuther het besef in dat hij met zijn ploeg op 5 mei naar de finale in De Kuip gaat. ,,Ik wist niet dat we hadden gewonnen”, bekende de Duitse doelman bij FOX Sports met een grote grijns op zijn gezicht. De eerste twee seconden was ik daarom koel.”

Wellenreuther kon voor aanvang van de halve finale tegen AZ niet bepaald goede statistieken overleggen wat penalty's betreft. Van de negen pogingen keerde hij er geen een. Tegen de Alkmaarders viel het plots wél zijn kant op. ,,We hadden een goed plan en hadden de eerste twee spelers geanalyseerd. In elke hoek waar ze schoten, was ik. Daar ging ik honderd procent voor. Of ik een penaltykiller ben? Dat weet ik niet. In voetbal draait het om geluk en dat was aan mijn zijde.”

Carnaval

Voor Willem II wacht zondag alweer het volgende duel, uit tegen sc Heerenveen. Of er daarna nog een dagje carnaval in zit? ,,We moeten ons eerst focussen op die wedstrijd. Daarna zijn we een of twee dagen vrij, misschien kunnen we dan samen gaan.”