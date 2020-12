Uitgerekend invaller Van Hooijdonk goud waard voor NAC

De treffers in Breda vielen in de tweede helft. Mounir El Allouchi schoot raak uit een vrije trap. De bal zwaaide af via Alex Plat, waardoor keeper Joey Roggeveen kansloos was. Invaller Sydney van Hooijdonk maakte de tweede en derde goal voor NAC. Zijn tweede treffer kwam uit een strafschop. Daarme haalde hij zijn gram voor vorige week, toen hij pas een minuut voor tijd werd ingebracht. Daar reageerde hij na afloop zelf stekelig op, terwijl trainer Maurice Steijn geïrriteerd was door alle vragen over zijn topschutter.