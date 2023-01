Uitgerekend Ramiz Zerrouki ontbreekt bij FC Twente: ‘Hij is echt ziek’

Noem het toeval. Noem het opvallend. Maar uitgerekend de meest besproken speler van de voorbije dagen ontbrak maandag op de afsluitende training voor het duel tegen Telstar. „Ramiz had dit weekend al griepverschijnselen”, aldus Jans. Of hij kan spelen is nog onduidelijk.

Zerrouki staat in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord, maar FC Twente weigert om een van de beste spelers midden in het seizoen te verkopen aan een concurrent. ,,Ramiz is een goede speler en een fijne persoonlijkheid. We willen hem in de zomer de kans bieden een mooie club te vinden. Feyenoord heeft afgelopen zomer al de kans gehad hem over te nemen, maar toen wilden ze niet het bedrag betalen dat wij vroegen. Een transfer is nu niet meer aan de orde. Feyenoord staat 3 punten boven ons, we laten hem echt niet gaan.”