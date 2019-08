Uitkomst overleg: profclubs kunnen bij Rabo blijven bankieren

Door Maarten Wijffels



Dat is de uitkomst van overleg dat er vandaag was in Zeist. Daar zat de bestuurstop van Rabobank Nederland om tafel met de directies van KNVB, Eredivisie, Eerste Divisie en werkgeversorganisatie FBO.

Quote Het is gek dat we op het hoogste bestuurlij­ke niveau weinig contact hebben. Eric Gudde Rabobank bevestigde tijdens het gesprek dat het wel aangepast beleid gaat voeren. Maar dat richt zich specifiek op het niet meer aannemen van BVO’s als nieuwe klanten. Ongeveer 80 procent van de huidige clubs zit nu bij de Rabo.



,,Het was een gesprek dat ik zowel stevig, constructief als verhelderend naar beide kanten toe wil noemen,’’ zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Rabobank geeft duidelijk aan dat ze betreuren dat vorige week het beeld is ontstaan dat ze de hele sector betaald voetbal niet betrouwbaar vinden. Als jij als profclub nu een normale relatie hebt met de Rabobank in jouw regio, dan blijft die relatie bestendigd.’’

Alle clubs zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het gesprek, waarbij Rabo’s hoogste bestuurlijke baas Wiebe Draijer aanschoof. Op het bondsbureau in Zeist spraken naast Gudde ook Mattijs Manders namens de ere- en eerste divisiekoepels en Serge Rossmeisl van de FBO mee.



Omgekeerd toonde ‘het voetbal’ begrip voor het feit dat banken te maken hebben met striktere regelgeving. En dat ze daar naar handelen. ,,Ook wij sluiten onze ogen niet voor mogelijke risico’s die spelen binnen het betaald voetbal,’’ stelt Gudde. ,,Sterker: wij doen hetzelfde. Wij hebben zelf bijvoorbeeld ons licentiesysteem al strakker aangetrokken. We willen weten waar geld vandaan komt in ons voetbal. Dat is bij de banken in hun wereld ook zo. In feite zijn we beide uit op een zo gezond mogelijke bedrijfstak.’’