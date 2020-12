Uittocht Nederlandse spelers wordt moeilijker: ‘Brexit zegen voor ons voetbal’

Door Dennis van Bergen



Eric Gudde ziet het beeld uit 2011 nog zó voor zich. Op de dag dat Nathan Aké bij hem aangaf naar Chelsea te willen vertrekken, probeerde de toenmalig algemeen directeur van Feyenoord de speler met een wanhoopspoging alsnog in de Kuip te houden. Tevergeefs. Aké liet de door de Rotterdammers geopperde weg der geleidelijkheid gedecideerd voor wat-ie was en toog naar Londen. Om inmiddels, negen jaar later, speler van het Nederlands ­elftal te zijn. ,,Precies zoals Nathan dat toen voorspeld had”, zegt Gudde.