Vader van Teun Koopmeiners over vrije trap Oranje tegen Argentinië: ‘Wout Weghorst wist van niks’

Wout Weghorst wist niet dat Teun Koopmeiners de bal op hem zou gaan spelen bij de vrije trap van Oranje tegen Argentinië in minuut 90+11 in de kwartfinale van het WK. Dat vertelt Remco Koopmeiners, de vader van Teun. ,,Als het misgaat is hij de grootste oelewapper die er is.”

,,Ik ben zeker trots op Teun op dat soort momenten, maar vooral als ik het verhaal erachter hoor. Dan zeg ik: zo, dat is wel gedurfd gedaan hoor", vertelt Remco Koopmeiners, die te gast was in de Cor Potcast van Bart Vriends (verdediger Sparta), Thomas Verhaar (assistent-trainer Excelsior) en Maarten de Fockert (doelman van derdedivisionist SteDoCo) om te praten over het leven als vader van twee profvoetballers (Teun en Peer).

,,Het verhaal is namelijk dat het niet afgesproken is op dat moment, om het zo te doen. Cody Gakpo en Teun beslissen dat zelf op dat moment. Wout wist ook niet dat het ging gebeuren. Dat is dus ook fantastisch gedaan door hem, want het is ook nog eens op zijn verkeerde been. Wat goed is van Wout is dat hij er klaar voor is, want ze hebben er natuurlijk wel op geoefend op de training", vertelt de trotse voetbalvader.

Quote Hij realiseert zich ook dat als het misgaat hij niet meer hoeft terug te komen naar Nederland en beter meteen naar Bergamo kan vliegen Remco Koopmeiners

,,Wat nog wel interessant is als je de beelden terugkijkt, is dat duidelijk is dat Teun niet naar Wout kijkt omdat hij niets wilde verraden aan de spelers in de Argentijnse muur. Je ziet Cody en Teun de hele tijd praten. Kan het? Nee, het kan niet, Messi staat in de weg. Uiteindelijk loopt Messi weg en kan het. Dat vind ik best stoer van Teun, want hij realiseert zich ook dat als het misgaat hij niet meer hoeft terug te komen naar Nederland en beter meteen naar Bergamo kan vliegen", aldus Remco Koopmeiners, wiens zoon Teun anderhalf jaar geleden overstapte van AZ naar de Italiaanse subtopper Atalanta.

,,Stel dat het misgaat, dan ben je de grootste oelewapper die er is.. Als je erover nadenkt is het waarschijnlijk veel gevaarlijker dan weer zo'n vrije trap op doel, maar zo wordt het natuurlijk niet beleefd. Dat hij daarna ook nog de penalty erin schiet, is natuurlijk ook heel gaaf", vertelt Remco, die de kwartfinale via de radio volgde terwijl hij buiten aan het wandelen was.

Oranje kwam in de kwartfinale op 9 december in het Lusail Stadium in de 73ste minuut op een 2-0 achterstand door de rake penalty van Lionel Messi. Invaller Wout Weghorst maakte in de 83ste minuut de 2-1 en sloeg in de elfde minuut van de extra tijd toe voor de 2-2. In de verlenging werd vervolgens niet meer gescoord, waarna Argentinië de penaltyserie met 4-3 won en negen dagen later via penalty's wereldkampioen werd door Frankrijk te verslaan.

Het verhaal van Remco Koopmeiners over de vrije trap is vanaf 58.30 te horen