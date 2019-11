Valencia: Lato mag niet spelen bij Jong PSV

De Spanjaard (net 22) is niet te oud om nog in de Keuken Kampioen Divisie aan te kunnen treden, maar hij stuit op een veto van Valencia. De Spaanse club verhuurde Lato afgelopen zomer naar verluidt gratis aan PSV en beroept zich nu op een regeltje in het gesloten contract. Eerder dit seizoen trad Lato wél aan in het beloftenteam, maar toen was Valencia nog in de veronderstelling dat dat was om hem klaar te stomen voor de hoofdmacht. Nu de speler daar niet meer voor in aanmerking komt, wil zijn eigenlijke werkgever hem niet meer bij de beloften in actie zien.



PSV en Lato vinden de opstelling van Valencia vreemd en onbegrijpelijk. De kans is levensgroot dat Lato nu in de winterstop PSV verlaat.