Van Anholt op proef bij Go Ahead, Anderlecht dicht bij overeenkomst met Zirkzee, Wolverhampton haalt Portugees

Gele kaart viert 50ste verjaardag: van kaartenbas­ti­on Galgen­waard tot de recordhou­der met 84x geel

Dit weekeinde precies 50 jaar geleden werd in de ere- en eerste divisie de gele kaart (en rode) ingevoerd. Veendammer Eltje Edens had in de eerste divisie de primeur van de eerste vermaning. Na een halve eeuw staat ‘de kaart’ als symbool nog als een huis. Maar wat als de gele prent zou evolueren naar een tijdstraf van een aantal minuten?

13 augustus