Van As: We wilden de klus met Fons afmaken

Ook bij Jeffrey van As is het opstappen van Fons Groenendijk hard aangekomen. De manager voetbalzaken van ADO Den Haag probeerde de trainer tot het laatste moment op andere gedachten te brengen.

Door Yorick Groeneweg

Het afscheid vanmorgen van Fons Groenendijk was vrij emotioneel voor Jeffrey van As. Bijna drie jaar werkten ze nauw samen en daar kwam abrupt een einde aan. ,,Dit doet pijn”, aldus Van As, die Groenendijk in het voorjaar van 2017 aanstelde als opvolger van Zeljko Petrovic.

Hoewel de situatie toen uitzichtloos was, had Van As nu niet dat gevoel. Ook al staat club achter de duinen drie wedstrijden voor de winterstop zeventiende. ,,We wisten van tevoren dat we een zwaar seizoen zouden hebben. We zijn in de zomer geremd. Er ging een flink bedrag van het spelersbudget en tegelijkertijd vertrokken El Khayati, Becker en Kanon. Toch zagen we mogelijkheden om er met elkaar uit te komen.”

Enquete Poll Wie moet Groenendijk opvolgen bij ADO? Maurice Steijn

Dirk Heesen

Jurgen Streppel

Robert Maaskant

Martin Jol

Jaap Stam

Iemand anders Wie moet Groenendijk opvolgen bij ADO? Maurice Steijn (38%)

Dirk Heesen (2%)

Jurgen Streppel (9%)

Robert Maaskant (5%)

Martin Jol (22%)

Jaap Stam (15%)

Iemand anders (8%)

In de huidige spelersgroep zit meer dan een zeventiende plek, is de overtuiging van Van As. ,,Daar heb ik Fons tot op het laatste moment ook van proberen te overtuigen. Dat het met een andere trainer opeens gaat lopen, is natuurlijk onzin. Wij wilden de klus met Fons afmaken. Hij heeft de kwaliteiten om het om te draaien, maar moet er wel het gevoel bij hebben.”

Samen met de directie gaat Van As zich vanaf morgen beraden over de opvolging van Groenendijk. ,,Want ik heb daar nu nog niet over nagedacht. Het zal moeten passen bij de club. ADO is daarin niet de makkelijkste, maar we moeten het ook niet moeilijker maken dan het is. Oud-spelers zoals Fons en ik weten ook hoe mooi het kan zijn.”

Voorlopig staat met assistent-trainer Dirk Heesen een andere oud-speler voor de groep.