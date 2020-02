Van Basten: Wat Wenger voorstelt, bepleit ik al jaren

Door Sjoerd Mossou



Het millimetergeneuzel in de Premier League heeft de discussie over buitenspel een nieuwe, beladen dimensie gegeven. In Engeland keren publiek, spelers en analytici zich massaal tegen de VAR, in het bijzonder over de toepassing bij buitenspelsituaties.



Dat heeft zijn weerslag op het hoogste niveau. Al volgende week vergadert de spelregelcommissie van de FIFA over een grondige aanpassing van de buitenspelregel. Op 29 februari komt het gezelschap hoge heren bij elkaar, maar realistisch wordt geacht een verandering pas volgend jaar door te voeren.