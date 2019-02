Van Beek scoorde al voor zeven clubs in eredivisie

LIVE | Voorzich­tig­heid troef bij degradatie­kra­ker Excelsior - Emmen

15:17 • Excelsior won de laatste twee thuisduels in de eredivisie en kan voor het eerst sinds september 2010 drie keer op rij zegevieren in eigen huis. • Excelsior verloor dit decennium slechts drie van de dertien thuisduels met promovendi. • Verschil op de ranglijst is twee punten in het voordeel van FC Emmen.