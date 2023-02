Van beoogd reserve tot bekerheld: Alessandro Damen sprakeloos na ‘bizarrre avond’ bij Spakenburg

Hij was eigenlijk reserve in het KNVB-bekeroernooi, maar toen Alessandro Damen maandag hoorde dat hij zou starten als eerste (beker)doelman van Spakenburg tegen Katwijk was hij er wel blij mee. Hij beschaamde het vertrouwen niet. ‘De Blauwen’ bereikten na een thriller (1-1 en strafschoppen) de laatste acht van de TOTO KNVB Beker en Damen groeide uit tot bekerheld.

De euforie na de historische bekerzege van Spakenburg was groot. ,,Het was een bizarre avond”, verwoordde doelman Damen, oud-keeper van Excelsior en Heracles, nadat Katwijk vanaf de penaltystip (1-1 en 4-1 na strafschoppen) verslagen was. ,,Ik heb hier geen andere woorden voor.”

De doelman vervulde een hoofdrol door bij een 1-1 stand een cruciale redding te verrichten. Bovendien wist de keeper in de strafschoppenserie de pingel van Katwijker Bart Sinteur uit de hoek te ranselen. ,,Hij schoot ‘m hard in, maar ik kon mijn hand er helemaal achter krijgen. Het was een heerlijke redding”, zei Damen. ,,Het bizarre was dat wij al voor de rust met 3-0 voor hadden moeten staan, terwijl Katwijk na rust een tijdje stukken beter was. Het was niet te voorspellen.”

Wel voelde de goalie al in de verlenging dat penalty’s de beslissing zouden brengen. ,,Beide ploegen durfden óf konden niet meer. Dan weet je als keeper dat er mooie dingen staan te gebeuren.”

Verrassing in de basis

Dat hij überhaupt in de basis stond, was voor de 32-jarige doelman ook een verrassing geweest. In de vorige drie bekerwedstrijden kreeg Dion Vlak, in de competitie reserve achter Damen, namelijk zijn kans. ,,Ik had er daarom op gerekend dat ik nu op de bank zou zitten, maar maandag hoorde ik dat de trainer deze keuze had gemaakt. Dat is heel erg lullig voor Dion, maar zelf was ik daar natuurlijk blij mee.”

Nu Spakenburg zich daadwerkelijk kwartfinalist mag noemen, kunnen de ‘Blauwen’ zich opmaken voor de loting. Terwijl veel spelers zaterdag het liefst een uitduel met een topclub loten, heeft Damen de voorkeur voor FC Utrecht. ,,Ik woon in de stad, dus voor mij persoonlijk zou een uitwedstrijd in Galgenwaard het mooiste cadeau zijn.”

