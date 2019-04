Van Bommel complimenteus voor Pereiro: ‘Elk elftal heeft hem nodig’

,,Gastón is gewoon een speler die een elftal nodig heeft, een speler met bijzondere kwaliteiten'', aldus trainer Mark van Bommel vrijdag. ,,Als het elftal wat minder staat, gaat dat wat sneller ten koste van hem. Het mooie is dat Gastón een speler is die niet in de war raakt als hij een tijdje niet speelt. Aan hem merk je niet dat hij een tijdje niet heeft gespeeld. Dat is ook onverstoorbaarheid.‘’



Het was voor PSV de eerste ruime zege sinds begin februari op Fortuna Sittard (5-0). In de tussentijd verspeelde PSV, dat zondag in Arnhem tegen Vitesse aantreedt, de nodige punten. De wedstrijden die wel werden gewonnen, waren niet heel spectaculair. Van Bommel: ,,We spelen heel stabiel en we geven eigenlijk amper kansen weg. Al voor langere tijd. Soms duurt het wat langer voordat we een tegenstander kapot spelen, maar het lukt ons vaak wel. Dat is kwaliteit.”

Bij Vitesse keert Bryan Linssen naar alle waarschijnlijkheid terug in het basiselftal. De aanvaller ontbrak dinsdag in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2) wegens een blessure. Linssen hervatte vrijdag de groepstraining. ,,De eerste helft liep het niet tegen AZ, we speelden met weinig energie. Gelukkig werd het in de tweede helft omgezet. Toen zag ik een levendig Vitesse, dat speelde met flair en bravoure. Als we op die manier voetballen, kunnen we het PSV lastig maken. Dan zijn we in staat om van iedereen te winnen’', aldus Linssen.

PSV-clubwatcher Rik Elfrink van het ED zag dat het vertrouwen weer terug leek te zijn bij de Eindhovenaren. ,,Vitessse-uit, daar wint PSV de laatste jaren meestal, maar dat zegt nu niks. Dat is een rare ploeg, die de ene week een hoog niveau kan halen en de andere week ook weer tegenvalt. Daarna speelt PSV thuis tegen ADO en De Graafschap, die moet PSV wel kunnen winnen. Daarom kan Vitesse-uit heel cruciaal zijn.”