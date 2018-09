Van Bommel: Ik vind Bergwijn een topspeler, maar Koeman bepaalt

,,Het ging de voorbije dagen alleen maar over de Champions League. Bij de bakker, maar ook als je even voor een verkeerslicht stond. Dan zag je weer wat duimpjes van mensen omhoog gaan. Je moet dan echt even omschakelen. Dit zijn de lastigste wedstrijden'', zei Van Bommel.



Van Bommel begon met dezelfde elf basisspelers als woensdag tegen BATE Borisov. Of hij later in het seizoen wel gaat rouleren in drukke speelweken, liet de coach in het midden. ,,Wij stellen het elftal op dat de meeste kans maakt om te winnen.''