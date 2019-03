Van Bommel maant tot kalmte: ‘We worden niet overhoop gespeeld’

PSV heeft door die mindere reeks nog maar twee punten voorsprong op achtervolger Ajax, dat dit weekeinde niet in actie komt. PSV speelt zelf zaterdag in Rotterdam tegen Excelsior.



,,Ik twijfel altijd over de opstelling. Het is niet zo dat ik zomaar dezelfde elf iedere week op papier zet zonder na te denken'', aldus Van Bommel vrijdag. ,,Of het team vast zit? Nee. De resultaten, die zitten wel vast. Dat heeft niks te maken met vermoeidheid, want wij blijven altijd gaan tot het einde.‘’



Van Bommel vindt niet dat er reden is tot paniek bij PSV, dat achtereenvolgens twee punten liet liggen tegen FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord. ,,Het is niet zo dat we overhoop gespeeld worden. Als er kritiek is, onderbouwd met argumenten, neem ik dat direct aan. Maar zo links en rechts wordt ook geroepen dat het spel slecht is. Of dat we er niet alles aan doen. Kritiek om de kritiek. Daar ben ik het altijd mee oneens’', aldus de trainer.