Van Bommel: Met tien man erg lastig tegen AZ

Histori­sche Klassieker in de maak? Feyenoord alleen 62 jaar geleden sneller met 4-0 achter

18:19 Ajax had vanmiddag maar zeven minuten nodig voor een 2-0 voorsprong in De Klassieker. Zo snel stond die tussenstand nooit eerder op het bord in een duel tussen de rivalen in Amsterdam. We verzamelden nog een aantal feiten en cijfers, met dank aan statistiekenbureau Gracenote.