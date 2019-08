Van Bommel na remise: Best vaak op goal geschoten, FC Twente bijna niet

De tweede helft vond de trainer beter. ,,Toen speelden we zoals we eigenlijk moesten spelen, met goede combinaties en snel veldspel. We maakten toen de 1-1, in die fase moet je ook de 1-2 maken, want FC Twente kon het bijna niet belopen en deden wij het gewoon goed.” Over het aantal kansen zei Van Bommel: ,,We hebben in ieder geval mogelijkheden tot kansen gekregen. Wij hebben best vaak op goal geschoten, FC Twente bijna niet.