Van Bommel: Niet gezwicht voor druk van de fans

Gutiérrez werd toen al een hele lange tijd hartstochtelijk toegezongen in het Philips-stadion. Daarom leek het er een beetje op dat Van Bommel zwichtte voor de druk van de fans, maar dat is volgens hem niet zo.

,,Als ik zo zou werken, kan ik elke speler wel inbrengen die toegezongen wordt. Ik probeer altijd het elftal beter te maken met wissels. Nu dus ook'', aldus Van Bommel.



Gutiérrez kwam 3 februari tegen Fortuna Sittard (5-0) in de 80ste minuut als invaller in het veld. Daarna speelde hij helemaal niet meer in het eerste elftal. Als Van Bommel spelers inbracht, waren dat altijd anderen. Dat maakte de keuze van zondag onverwacht.



,,Ik vond het wel een mooi liedje, een mooi deuntje. Het kwam me bekend voor’', zei Van Bommel lachend. De voormalige middenvelder werd in zijn tijd bij PSV ook op die manier toegezongen. ,,Het publiek stond achter ons. De supporters mogen van mij zingen wat ze willen. Als ze maar voor mijn spelers zingen en niet tegen ons.’’



PSV won overtuigend van ADO en blijft door de zege meedoen in de strijd om de titel. Van Bommel was tevreden over zijn ploeg. ,,Met een beetje geluk waren we wat eerder op voorsprong gekomen. Verder had de balsnelheid de eerste fase wat hoger kunnen zijn. Dan hadden we ADO eerder kapot gespeeld.’’