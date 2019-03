Van Bommel redelijk tevreden met ‘degelijke overwinning’

Van Bommel beseft ook dat zijn ploeg een mogelijkheid heeft gemist om aan het doelsaldo te werken tegen het zwakke Excelsior. ,,We hadden voldoende mogelijkheden op kansen. We hadden het veel beter kunnen uitspelen. Maar goed, na drie gelijke spelen op rij moeten we het misschien ook niet meteen over een zege van 7-0 hebben. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen.”



Van Bommel verraste enigszins met een basisplaats voor Mohammed Ihattaren, die zich met 17 jaar en 18 dagen de jongste basisspeler van PSV in 50 jaar mag noemen. Het talent kreeg de voorkeur boven de gepasseerde Gastón Pereiro en hield ook Bart Ramselaar en Érick Gutiérrez op de bank. ,,Als het een paar weken tegen zit, dan kan ik voor ervaring kiezen”, zei Van Bommel. ,,Maar ik kies gewoon voor het team waarmee we de meeste kans om te winnen hebben.”