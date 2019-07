Van Bommel teleurgesteld in ploeg: ‘We moeten heel snel kerels gaan worden’

PSV keek vanavond al na 35 seconden spelen tegen een achterstand aan, nadat de Franse nieuwkomer Olivier Boscagli een flink gat liet vallen in het centrum van de verdediging. Ajax profiteerde via Donny van de Beek (assist) en Kasper Dolberg (goal). ,,Dat was inderdaad niet goed, maar ook daarna vond ik ons te slap. We zullen echt snel kerels moeten gaan worden en ook dat soort momenten moeten gaan herkennen, want dit mag ons niet overkomen. De manier waarop we de goals tegen krijgen is niet goed.”



Van Bommel was van mening dat de 2-0 van Daley Blind in de 53ste minuut niet had mogen tellen. ,,Ik vond ons in de tweede helft goed beginnen, maar we komen toch al vrij snel met 2-0 achter. Ik zag allen van dichtbij dat de bal nog niet stil lag toen Daley Blind de vrije trap nam en daarna krijgt Boscagli een tik in zijn gezicht van Tadic. Als een speler een blessure aan zijn hoofd heeft moet de scheidsrechter volgens mij affluiten.”