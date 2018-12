Van Bommel voelt mee met Pereiro: ‘Dit hoort erbij, hij snapt het’

Pereiro, die als vervanger van de geschorste Pablo Rosario weer eens een kans in de basis kreeg, liep mokkend naar de bank. ,,Maar hij begrijpt het wel, hoor’', aldus Van Bommel. ,,We hebben al even samen gezeten, maar ik hoefde het hem niet eens uit te leggen. Hij zei: ik snap het trainer. Het liep niet en we moesten tactisch iets anders doen. Het was niet omdat hij slecht speelde, het was in functie van het team.’' Uitgerekend Sadilek zette PSV kort na rust op voorsprong door de 2-1 binnen te tikken. ,,Mooi voor hem’', aldus Van Bommel. ,,Het is een kleine gozer die overal in vliegt.’'