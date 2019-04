Van Bronckhorst: Deze zege is belangrijk voor ons

Feyenoord verkleinde de achterstand op nummer drie AZ tot een punt. De manier waarop de thuisploeg acteerde, gaf ook vertrouwen voor het restant van het seizoen. ,,We hebben alles gedaan om te winnen", zei Van Bronckhorst. ,,We hebben goede doelpunten gemaakt en nauwelijks iets weggegeven. Hier kunnen we mee verder."



Van Bronckhorst had er geen moeite mee dat doelpunten van Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis na interventie van de videoscheidsrechter werden afgekeurd. ,,Die man ziet alles", stelde hij. ,,Bij de 1-0 duwde Larsson en bij de 2-0 stond Jens Toornstra buitenspel. Ik kan daar dus niet over klagen."