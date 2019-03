Van Bronckhorst gaat opvolger Stam helpen: ‘Jaap past bij Feyenoord’

Met de terugkeer van Eric Botteghin heeft Feyenoord opeens weer volop keuze in de as van de defensie. Sven van Beek, Cuco Martina, Jan-Arie van der Heijden kunnen daar spelen. Botteghin dus ook n Jeremiah St. Juste eveneens. ,,We haalden Martina want de verwachting was dat Botteghin er langer uit zou zijn. Die is echter sneller terug dan verwacht. Ik vind dat Van der Heijden het de laatste weken beter deed dan de periode daarvoor. We kunnen kiezen.’’