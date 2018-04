Van Bronckhorst gunt Advocaat het beste, maar niet vandaag

Door Mikos Gouka



Giovanni van Bronckhorst is duidelijk. Als het aan hem ligt, speelt Sparta ook volgend seizoen in de eredivisie. De trainer van Feyenoord gaat de stadgenoot niet de helpende hand reiken, maar ziet toch liever een andere club afdalen naar de Jupiler League. ,,Want wij willen ook volgend seizoen weer die Rotterdamse derby spelen'', zegt Van Bronckhorst. ,,Als Rotterdammer zou ik het mooi vinden als Sparta in de eredivisie blijft.''

Quote Ik verwacht echt niet dat Feyenoord het laat lopen. Dick Advocaat Die korte liefdesverklaring vanuit de Kuip naar het Kasteel, ze zullen er in Rotterdam-West van opkijken. Bij Sparta hebben ze het nog weleens over een opmerking van Eric Gudde. Die was destijds nog algemeen directeur van Feyenoord en Wiljan Vloet zwaaide in die tijd de scepter bij Sparta. Op Spangen baalden ze van het feit dat Feyenoord jaarlijks zoveel jeugdspelers benaderde om over te stappen naar Varkenoord. Gudde, tegenwoordig de directeur van de KNVB, hoorde de klacht aan en zette toen zijn hakken stevig in het zand. Als het in het belang van Feyenoord zou zijn dat Sparta kapot zou gaan, dan zou hij niet aarzelen, liet hij Vloet luid en duidelijk weten.

Met dit verhaal in het achterhoofd is de vraag of Feyenoord vandaag wel of geen mededogen heeft met Sparta eigenlijk al beantwoord. Ondanks de woorden van Van Bronckhorst is er bepaald geen warme band tussen beide stadgenoten, op Het Kasteel tippen ze tegenwoordig zo snel mogelijk Ajax als ze weer eens een megatalent hebben dat onhoudbaar is voor de eigen jeugdopleiding.

Verbeten

Maar er is één pikant detail. De trainer die de trainerscarrière van Van Bronckhorst heeft gered, kan wel een duwtje in de rug gebruiken. Sparta voert onder Dick Advocaat een verbeten strijd tegen degradatie. Van Bronckhorst heeft de buit binnen en kondigde al aan spelers die weinig aan bod kwamen wat meer ruimte te bieden.

Kan Sparta profiteren van een minder gretig Feyenoord en FC Twente definitief afschudden of zelfs NAC nog bloednerveus maken? Wellicht, maar volgens Van Bronckhorst gaat Feyenoord niets weggeven. ,,Ik wens Sparta het allerbeste, alleen vanmiddag niet.''

Volledig scherm Februari 2016: Giovanni van Bronckhorst met Dick Advocaat bij Feyenoord op het trainingsveld. © Pro shots

En Advocaat rekent ook nergens op. En als er iemand is die het zakelijk kan houden, is het de Hagenaar wel. Feyenoord gaat weliswaar andere spelers een kans geven, maar Sander Fischer stond in december ook tegen Dylan Vente en de jongeling liet hem toen alle hoeken van het veld zien. Bovendien werd Willem II onlangs weggetikt door een aangepast Feyenoord (1-5).

Aan de andere kant: toen Feyenoord vorig jaar de titel pakte en kort daarna weer begon te trainen, liep Kenneth Vermeer woedend het trainingsveld af. Zijn medespelers konden het niet meer op te brengen om gas te geven toen de buit binnen was en Vermeer weigerde als schietschijf te fungeren.

Verwachten

Sparta heeft dus een sprankje hoop. Op 10 mei 2009 was er op de slotdag van de competitie ook een verrassende 2-3 zege van Roda JC in de Kuip. FC Volendam degradeerde daardoor rechtstreeks naar de eerste divisie. ,,Maar ik verwacht echt niet dat Feyenoord het laat lopen'', zegt Advocaat. ,,En Van Bronckhorst moet het niet doen ook. Daar komt bij dat ik helemaal geen cadeautjes wil hebben, Sparta zal het zelf moet afdwingen om in de eredivisie te blijven. We rekenen gewoon op het sterkst mogelijke Feyenoord en gaan er tegenaan.''



In de Kuip spreekt niemand negatief over Advocaat. Zijn gratis hulp die Van Bronckhorst in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer over de streep trok. Ze zijn Advocaat dankbaar. Maar de Hagenaar werkt nu bij de tegenstander. Advocaat kent de route naar lijfsbehoud. In mei 2015 behaalde Advocaat met Sunderland een punt bij Arsenal. Hij hield de club op die manier in de Premier League. Zo'n surprise-act zou ook nu welkom zijn.



,,Dick Advocaat is belangrijk geweest voor mij'', zegt Van Bronckhorst. ,,Hij heeft ons geholpen in een moeilijke fase voor mij en voor Feyenoord. Maar wij willen onze laatste thuiswedstrijd winnen.''