Van Bronckhorst houdt geen rekening met bekerfinale

Door Mikos Gouka



Hij liet zijn spelers videobeelden, zien, kon rustig gesprekken met ze voeren en de trainingen verliepen naar wens. ,,En we hebben iets met elkaar kunnen doen’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Lekker gegeten bijvoorbeeld, Japans.’’



Toen Feyenoord vorig seizoen twee matchpoints kreeg na de winst tegen Vitesse, wilde Van Bronckhorst ook al een minitrainingskamp over de grens organiseren. Dat lukte toen niet. Nadat Feyenoord dit seizoen in de halve finale had afgerekend met Willem II, drukte de trainer het er wel door in de Kuip. Maar, zo benadrukte Van Bronckhorst, het was niet om zijn spelers op scherp te zetten. ,,Want ik ben juist tevreden over de manier waarop we de laatste tijd voor de dag komen’’, zegt Van Bronckhorst. ,,En het ging ook niet puur om de bekerfinale. Sterker nog, ik heb nul keer het woord bekerfinale gebruikt in Spanje. Nul.''