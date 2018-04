Van Bronckhorst houdt met opstelling geen rekening met bekerfinale

Over ruim twee weken staat immers de belangrijke finale tegen AZ op het menu en er zijn nog maar drie wedstrijden voor Feyenoord om de puntjes op de i te zetten voor dat duel. Bovendien speelt Feyenoord midweeks voor de finale nog uit tegen Willem II en het recente verleden toonde aan dat Van Persie moeite heeft om meerdere keren per week in actie te komen.

Dat zou betekenen dat Van Bronckhorst nog twee duels heeft om een basisformatie met Van Persie te formeren voor AZ thuis: zondag in Enschede tegen FC Twente en volgende week in de Kuip tegen FC Utrecht. ,,Maar ik kijk nog niet naar de bekerfinale’’, zegt de trainer van Feyenoord. ,,Tegen Excelsior hebben wij in mijn ogen goed gespeeld. Ook op tactisch vlak klopte het allemaal bij ons. Daar was ik blij om, we zijn weer op de goede weg.’’

Vente

Die analyse zou kunnen wijzen op 'never change a winning team', met hoogstwaarschijnlijk één logische uitzondering. Nicolai Jørgensen is weer fit en dat zal de jonge aanvaller Dylan Vente zijn basisplek kosten. De jongeling was tegen Excelsior nog basisspeler, maar vanuit Zeist vallen er de laatste tijd opvallend genoeg geen uitnodigingen meer voor hem op de deurmat van de Kuip. Net als zijn generatiegenoot Tyrell Malacia is de spits blijkbaar niet serieus in beeld bij de KNVB, terwijl de talenten zelfs al meededen in de Champions League. ,,Of ik dat vreemd vind?’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ik ben gewoon heel erg tevreden over Malacia en Vente, die jongens ontwikkelen zich prima. Er is wel overleg met de coaches van de jeugdelftallen van de KNVB. Maar ik maak daar niet de opstelling.’’