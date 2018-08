Van Bronckhorst: Kansen missen geen kwestie van gebrek aan kwaliteit

,,We speelden zo goed in de eerste helft", vond Van Bronckhorst. ,,We komen in de achtste minuut op 1-0 en daarvoor hadden we al twee keer kunnen scoren. Dan is het jammer dat je meteen een doelpunt weg geeft. Maar daarna zijn we er vol voor gegaan. Het publiek was fantastisch. Maar die bal wilde er niet in. Dat is geen gebrek aan kwaliteit. Want we hebben voldoende jongens die bewezen hebben dat ze kunnen scoren. Goed voetbal en resultaat moeten samen gaan in het voetbal. Dat is niet gelukt. Maar met dit optreden kunnen we wel verder. Nu moeten we er zondag tegen Excelsior weer staan."