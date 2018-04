Van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar bekerfinale

Van Bronckhorst loofde de inbreng van de invallers Sam Larsson en Robin van Persie. ,,Zij brachten dynamiek in het elftal. Mede daardoor ontstonden er steeds grotere ruimtes en daarvan hebben we na de rust optimaal geprofiteerd.''

Ook aanvoerder Karim El Ahmadi, in Enschede goed voor twee assists, was tevreden. ,,We zijn niet echt in de problemen gekomen. Het is jammer van de tegengoal, maar al met al hebben we verdiend gewonnen, denk ik. Die vierde plaats is nu het hoogst haalbare voor ons. Wij willen die play-offs vermijden en kunnen de vierde plaats thuis tegen FC Utrecht veiligstellen.''

Steven Berghuis, die voor 1-2 zorgde, mist het duel met FC Utrecht door een schorsing. Hij kreeg tegen FC Twente zijn vijfde gele kaart.