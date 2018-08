Van Bronckhorst schaamt zich: 'Ik sta hier compleet versteld van'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst schaamde zich na afloop van de 4-0 afstraffing door AS Trenčín enorm voor de prestaties van zijn ploeg. ,,We hebben dik en dik verdiend verloren," erkende Van Bronckhorst bij RTL7.

,,We hadden eigenlijk zelfs nog meer doelpunten tegen kunnen hebben. Ik schaam me voor het vertoonde spel en de manier waarop we op het veld stonden.''

Feyenoord gaf de doelpunten wel heel makkelijk weg tegen de bescheiden ploeg van trainer Ricardo Moniz. ,,Vooraf hebben we het er over gehad: we zijn zelf onze grootste tegenstander. We hebben het onszelf echter wel heel moeilijk gemaakt om door te gaan'', zei Van Bronckhorst. ,,We hebben de goals cadeau gegeven. Niemand op het veld voelde aan wat de wedstrijd nodig had. Dat mag niet, ik heb hier ook geen woorden voor. Ik sta er compleet versteld van.''

Van Bronckhorst blikte ook vast even kort vooruit op volgende week, waarin Feyenoord met vijf goals verschil moet winnen om door te gaan naar de play-offs voor een plek in de poulefase van de Europa League. ,,Het wordt heel moeilijk donderdag, maar er is altijd een kans. Hoe moeilijk het ook is. Ik sta versteld van hoe wij hier vandaag op het veld hebben gestaan."

Ricardo Moniz, de Rotterdamse trainer van Trencin, probeerde de euforie bij de Slowaken te temperen. ,,Dit is schitterend voor de jongens en voor het publiek, maar we moeten nog naar De Kuip. We zijn er nog niet. Maar we hebben wel een schitterende uitgangspositie.''