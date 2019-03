Van Bronckhorst: ‘Schelden met ziektes heel spijtig’

,,We krijgen in ons leven allemaal te maken met bepaalde vreselijke ziektes. Misschien ook wel de supporters die die ziektes als scheldwoord gebruiken. Ik heb jarenlang heel prettig gewerkt met Martin van Geel. Ik weet dat zoiets keihard bij hem binnenkomt.”



Veel meer dan over de competitiewedstrijd tegen FC Emmen ging het vrijdagmiddag over de restant van dit seizoen. De strijd om het kampioenschap is al geruime tijd gestreden. En na de bekeruitschakeling tegen Ajax van afgelopen woensdag is ook die hoofdprijs niet meer haalbaar voor de Rotterdamse club. ,,Het is van belang om derde te worden om zo Europees voetbal te halen”, stelt Van Bronckhorst. ,,Dat zie ik als mijn voornaamste taak voor de komende maanden. En daar moeten we alles aan doen.”