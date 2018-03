Van Bronckhorst toch positief na moeilijke wedstrijd

,,Onderaan de streep was dit een goede middag. We hebben onze eerste uitzege van 2018 gepakt, op een plek waar we al een aantal jaar niet hebben gewonnen. En we hebben de vierde plek weer in handen'', aldus Van Bronckhorst.

Na een reeks nederlagen buiten de eigen Kuip kon Feyenoord in de hoofdstad van Overijssel eindelijk juichen. Al werd het in de slotfase, waarin PEC Zwolle van 1-4 terugkwam tot 3-4, nog wel even spannend. ,,Na de 4-1 dacht ik dat het niet meer fout zou gaan'', zei Van Bronckhorst. ,,In de eerste helft speelden we heel goed en maakten we via Robin van Persie twee fantastische goals. Maar de tweede helft was vanaf het begin niet goed. We lieten ons naar achteren drukken en maakten het onszelf zo onnodig moeilijk. Maar het belangrijkste is dat we de drie punten hebben gepakt.''