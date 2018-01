Van Bronckhorst wil extra elftal bij Feyenoord

OntwikkelingselftalHet tweede elftal van Feyenoord kreeg dinsdag maar weer eens een pak slaag van Heracles Almelo (4-2). Over het zogenaamde 'spookelftal', dat buiten de voetbalpiramide in een afgesloten competitie speelt met nog enkele tweede elftallen van profclubs, is al veel gezegd en geschreven.

Door Mikos Gouka

De club wenste in het verleden niet in te stromen in de voetbalpiramide zoals PSV, Ajax, AZ, Utrecht en Sparta dat bijvoorbeeld wel wilden. Als het aan trainer Giovanni van Bronckhorst ligt, komt er komend seizoen eindelijk een oplossing voor het aanmodderen van Feyenoord 2.

,,We zijn aan het kijken of we daar in de nabije toekomst toch stappen in kunnen zetten’’, zegt Van Bronckhorst. ,,We zijn natuurlijk afhankelijk van de KNVB, die organisatie bepaalt in welke competitie ons tweede elftal mag instromen. Maar we willen er ook een extra beloftenelftal bij. Ongeacht waar ons huidige tweede elftal straks instroomt, als ze überhaupt al ergens mogen instromen. Dus een extra belofte-elftal erbij om de jonge spelers een tussenstap van de jeugd naar het eerste elftal te kunnen laten maken. Een eigen elftal, los van in welke competitie die gaan spelen. Ik vind het belangrijk dat er gewoon een vast elftal is. Een vaste groep die straks lekker met elkaar kan werken, trainen en wedstrijden spelen. Dat ontbreekt er nu en dat onderzoeken we. Vooral voor de jonge jongens is het erg belangrijk. Noem het van mij part een ontwikkelingselftal," zegt Van Bronckhorst.

Talenten

Van Bronckhorst vervolgt: ,,Kijk naar hoe het met de talenten Dylan Vente en Tyrell Malacia is gegaan. Die moesten we dit seizoen even terugzetten naar het hoogste jeugdelftal om ze daarna wel weer een stap vooruit te laten zetten. Dat kan, als de situatie zo blijft als hij nu is, volgend seizoen niet meer want dan zijn Vente en Malacia natuurlijk geen jeugdspelers meer. Voor veel spelers is het nu: of Feyenoord 1 of verhuren of naar een andere club. We zijn er druk mee bezig.’’

Van Bronckhorst geeft toe dat PSV en Ajax de zaken met het tweede elftal veel beter voor elkaar hebben. Die clubs draaien met hun grootste talenten fluitend mee in de Jupiler League. ,,PSV, Ajax en ook AZ hebben daar profijt van’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Dat zeg ik al heel lang. Ja, Feyenoord besloot het anders te doen. Daar heb ik natuurlijk wel begrip voor, maar ik ga uit van het meest ideale plaatje en dat is er nu gewoon niet.’’