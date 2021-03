Van de Looi verklapt basisplaats Kadioglu: 'Ferdi zou bij geen enkele club in Nederland misstaan’

Jong OranjeJong Oranje moet dinsdag bij de afsluiter van de poulefase vooral naar zichzelf kijken en geen aandacht schenken aan de confrontatie tussen de rivalen, die bij een akkoordje het einde van het EK betekent. ,,We moeten alleen energie steken in dingen die we zelf kunnen beheersen”, stelt bondscoach Erwin van de Looi.

Jong Oranje is na remises tegen Jong Duitsland en Jong Roemenië afhankelijk geworden van het resultaten in de onderlinge ontmoeting tussen de rivalen. Bij een doelpuntrijk gelijkspel keren de Nederlandse beloften in mei niet terug naar Hongarije voor de kwartfinale van het EK. Zonder zege op het gastland morgen is Jong Oranje sowieso gezien.

,,We moeten naar onszelf kijken en een zo goed mogelijke score neerzetten”, zegt Ferdi Kadioglu. ,,Natuurlijk, is het voorbij gekomen. Maar wat er in die wedstrijd gebeurt, hebben we niet in de hand. We moeten zelf de beste prestatie neerzetten.”

Van de Looi had woorden van gelijke strekking. De bondscoach houdt zich ook niet bezig met een eventueel pact van Boedapast tussen de Roemenen en de Duitsers. ,,Op die andere wedstrijd hebben wij nul invloed. We moeten alleen energie steken in dingen wel zelf beheersen. Het is bij ons geen thema. We alleen ook alleen bezig met onze eigen wedstrijd.”

Net als Van de Looi hoopt Kadioglu dat Jong Oranje beter voor de dag komt dan in de voorgaande pouleduels, die allebei slechts een punt opleverden. ,,Wij zijn ook niet tevreden over de resultaten. Twee punten zijn niet genoeg voor een land als wij. Dat hebben we ook geanalyseerd. We weten zelf ook dat het veldspel beter kan.”

Kadioglu was zaterdag één van de grote lichtpunten tegen de Duitsers. De aanvallende middenvelder verving de geblesseerd uitgevallen Noa Lang en deed dat verdienstelijk, vond ook Van de Looi. ,,Geweldig”, noemde hij het optreden van zijn invaller. ,,Ferdi zou bij geen enkele club in Nederland misstaan. Hij is tweebenig, sterk, slim in het spel.”

De speler van Fenerbahçe mag het daarom tegen de Hongaren vanaf het begin proberen. ,,Ik ben blij met de woorden van de trainer. Helaas konden we niet de drie punten halen”, aldus Kadioglu, die naar eigen mening ook voor de verdediging, waar Teun Koopmeiners ontbreekt, uit de voeten kan. ,,Maar normaal gesproken ben ik vooral voor de aanvallende posities beschikbaar.”

