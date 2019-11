Van de Sanden blij na glansrol tegen Turkije

Stats + opstellingen Ajax tegen angstge­gner, mooie mijlpaal voor Berghuis?

18:23 Speelronde dertien in de eredivisie gaat vanavond van start, als Vitesse en FC Groningen het in het Gelredome tegen elkaar opnemen. Vooral zondag is om van te smullen met de ploegen die Europees in actie kwamen. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit.