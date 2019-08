Van den Brom: Berghuis aan banden leggen

Veel goede herinneringen heeft Van den Brom niet aan De Kuip. ,,Ik heb er als trainer niet heel veel punten gehaald. Je weet dat het daar altijd lastig is. Ook nu zij een Europese wedstrijd in de benen hebben. Feyenoord blijft Feyenoord. Er staan goede spelers op het veld. Ze zitten het wat moeilijk voorin. Stam probeert het nu met Steven Berghuis in de spits. Die speelt overal, behalve in de spits. Daar heb ik mijn jongens op voorbereid. Hij is hun beste speler, die moeten we aan banden leggen.”