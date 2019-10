Van den Brom: Dag van bekerfinale omcirkeld in agenda

Met drie bekerfinales op rij was FC Utrecht destijds met recht een cupfighter. Van Ajax werd nog verloren in 2002 met het beroemde buitenspeldoelpunt van Wamberto als keerpunt in de finale, waarna de Amsterdammers in de verlenging te sterk waren. De twee seizoenen erna won FC Utrecht de bekerfinale wel van Feyenoord (4-1) en FC Twente (1-0). Sindsdien stokte de productie en werd alleen in 2016 nog een bekerfinale verloren van Feyenoord (2-1).



,,We hebben allemaal 19 april 2020 omcirkeld in de planning, de dag dat de finale wordt gespeeld”, vertelt Utrecht-trainer John van den Brom, die de wedstrijd tegen Excelsior’31 daarom uiterst serieus neemt. ,,We bereiden ons niet anders voor dan op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zondag. Dat is niet meer dan normaal én onze taak. Ook richting de jongens, dat ze toch wat informatie meekrijgen. Excelsior’31 heeft geen verrassingen voor ons.”



Dat neemt niet weg dat FC Utrecht met een aangepast elftal aantreedt. Spelers die recent kampten met kleine blessures zoals Bart Ramselaar, Simon Gustafson en Jean-Christophe Bahebeck zullen niet starten. Verder is Maarten Paes niet fit en is er een basisplaats voor David Jensen. Ook Tommy St. Jago, Giovanni Troupée, Leon Guwara, Urby Emanuelson, Patrick Joosten en Václav Cerny lijken een basisplaats te krijgen. Rico Strieder viel vandaag uit op de training en verder is Adrián Dalmau nog geblesseerd. Van den Brom hoopt Simon Makienok minuten te geven, al is er voor de Deen geen basisplaats.