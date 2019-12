Van den Brom gaat ingrijpen na nieuwe nederlaag

Keuken Kampioen Divisie De Graafschap verspeelt opnieuw punten en raakt verder achterop

17:33 In de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie verspeelde De Graafschap vanmiddag opnieuw dure punten. De ploeg van trainer Mike Snoei kwam op eigen veld tegen Go Ahead Eagles niet verder dan 1-1 en zag de achterstand op koploper SC Cambuur tot vijf punten oplopen.