Van den Brom hoopt op NAC in de finale

Trainer John van den Brom kon zijn geluk na de zege van FC Utrecht op Ajax (2-0) in de halve eindstrijd van de KNVB-beker niet op. ,,We gaan gewoon naar de finale. Hoe mooi is dat?”, jubelde hij.

,,We hebben niet alleen de finale gehaald”, zei Van den Brom. ,,We hebben het ook gewoon heel goed gedaan. We speelden met veel energie en passie. We speelden ook met veel discipline. Ik houd van aanvallend voetbal maar soms moet je concessies doen. We weten dat Ajax heel veel ruimte weg geeft. Daar hebben we met onze snelle aanvallers van geprofiteerd.”

,,Ajax speelt altijd hetzelfde”, zei Van den Brom. ,,Alleen loopt het nu even niet. Maar we moeten het niet te veel over Ajax hebben. Wij gaan naar de finale. Ik hoop dat we die tegen NAC spelen, al verwacht ik dat het Feyenoord wordt. Dat weten we donderdagavond.”

Van den Brom had medelijden met Sean Klaiber, die in de slotfase een gele kaart kreeg en daardoor geschorst is voor de finale. ,,Dat is heel zuur, maar als ik heel eerlijk ben deed hij het ook niet slim bij een voorsprong van 2-0.”