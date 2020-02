Van den Brom: ‘Niet als een kip zonder kop gaan rennen en vliegen’

Met gelatenheid onderging Willem Janssen in november in de Johan Cruijff Arena zijn interviewrondje. Een rondootje, noemde hij het, de 4-0 nederlaag. Het mediateam van Ajax monteerde naderhand een bijna vernederend filmpje in elkaar, kant en klaar met geluiden van een potje pingpong eronder. Te zien is hoe Daley Blind, Hakim Ziyech en Quincy Promes de bal achteloos rondspelen zonder enige druk van de bezoekers.



FC Utrecht zal met dat trio in elk geval niet te maken krijgen. Promes en Ziyech zijn geblesseerd, Blind keert voor het eerst sinds zijn hartspierontsteking terug in de wedstrijdselectie. De blessuregolf en de mindere resultaten bij Ajax versterken de gevoelens bij FC Utrecht dat een resultaat mogelijk is. ,,Zij waren verschrikkelijk goed die dag”, zegt Mark van der Maarel over de eerdere ontmoeting in Amsterdam. De clubicoon was deze week twee dagen ziek, maar is beschikbaar voor zondag. ,,Tegelijkertijd hebben wij ons daar misschien wel een beetje laten afbluffen. Dat mag zondag niet gebeuren. De situatie is nu anders. Zij staan er met andere poppetjes, al denk ik dat ze alsnog heel veel kwaliteit hebben.”



,,Bij die 4-0 was Ajax écht goed. Dat vind ik nu minder. Dat vinden ze zelf ook, dat lees ik overal”, vult Utrecht-trainer John van den Brom aan, in het verleden zelf speler van Ajax. Hij mist zelf nog Joris van Overeem, Adrián Dalmau en Mitchell van Rooijen, naast Willem Janssen en Maarten Paes die langer uit de running zijn.