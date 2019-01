Van den Goorbergh vervangt Van de Donk bij Leeuwinnen

Helmond Sport geeft winst op Telstar in slotminuut uit handen

16:26 Helmond Sport heeft weer geen uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie weten te winnen. In Velsen-Zuid eindigde het zondagmiddag in 1-1 tegen Telstar, net als Helmond Sport een laagvlieger. Het werd 0-1 dankzij Richelor Sprangers, waarna in de negentigste minuut de gelijkmaker viel.