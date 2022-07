Van der Gragt ziet invalsters schitteren: ‘Geweldig om zulke speelsters achter de hand te hebben’

,,De overwinning is binnen, we gaan sowieso door naar de kwartfinale”, is het eerste wat Stefanie van der Gragt (29) dacht na het laatste fluitsignaal, nadat de Oranje Leeuwinnen in Sheffield met 4-1 wonnen van Zwitserland. Ze was lovend over de invalsters die het verschil maakten in de slotfase. ,,Geweldig om zulke speelsters achter de hand te hebben.”

,,Het was nog billenknijpen in de tweede helft. We scoren snel na rust, maar geven het ook snel weer weg. Ik scoorde uit weer een prachtige corner van Sherida Spitse. We weten dat we daar gevaarlijk mee kunnen zijn. Dan is het de kunst om de bal goed te raken", zei de 91-voudig international na afloop bij de NOS.

,,We wisten dat toen we de 3-1 maakten dat Zweden met 4-0 voor stond. Ik ging toen de spits in om nog meer goals te maken in de extra tijd, maar helaas zat de eerste plek er niet meer in. Op naar zaterdag, dan moeten we knallen tegen Frankrijk. De invalsters brachten veel energie, die gaven ons echt iets extra's. Het is fantastisch dat we zulke speelsters op de bank hebben", zei Van der Gragt, die nog geen club heeft voor na het EK. ,,We hebben nog wat goed te maken tegen Frankrijk. We gaan nu even rustig aan doen, maar vanaf morgen gaat de focus op de kwartfinale.”

Ajax-aanvalster Romée Leuchter (21) kwam in het veld voor spits Lineth Beerensteyn en schitterde met twee goals. ,,Je hoopt hier natuurlijk wel op, maar dit is wel een bizar scenario. Twee keer scoren als invalster is natuurlijk heel mooi. Ik weet niet meer wat ik dacht na die 2-1. Ik baalde nog van mijn gemiste kans kort daarvoor, maar gelukkig kreeg ik mijn hoofd nu goed tegen de bal en vloog 'ie erin. We moeten goed gaan analyseren wat er beter kan, want we hebben het wel spannend gemaakt.”

Volledig scherm © REUTERS

Bondscoach Mark Parsons maakte zich in Sheffield geen zorgen over een goede afloop. ,,We wilden naar de kwartfinales, maar de manier waarop we dat hebben bereikt geeft ons veel energie en geloof. We weten dat het beter moet, maar we kijken enorm uit naar de kwartfinale tegen Frankrijk. Ik was niet bezorgd over een goede afloop. Toen we goed speelden heb ik echt genoten van ons, maar het is nog niet even stabiel. We weten opnieuw wanneer we succesvol zijn en wat we moeten doen om verder te komen als team", zei Parsons. ,,We houden vooraf met veel scenario's rekening. Lineth had zichzelf volledig leeggestreden en toen kon Romée in de slotfase het verschil maken toen er meer ruimte kwam en de speelsters van Zwitserland moe werden. Ik ben erg blij dat onze invalsters zich in hun rol schikken en het team helpen als ze erin komen.”

Parsons had uiteraard gehoopt op poulewinst, maar kwam er al snel achter dat dit niet mogelijk was door de ruime zege van Zweden op Portugal. ,,Natuurlijk wilden we de groep winnen. We verloren in februari van Frankrijk, maar we voelden toen al dat er veel meer in had gezeten. Het wordt een serieuze tegenstander, maar we moeten niet vergeten dat wij ook een serieus team zijn", zei de bondscoach van Oranje, dat in 2017 het EK in eigen land won en in 2019 de WK-finale in Frankrijk bereikte.

Volledig scherm © AFP

Daphne van Domselaar raakte in de 70ste minuut even geblesseerd, maar kon na een korte behandeling de wedstrijd uitspelen. De 22-jarige keepster was opnieuw belangrijk met enkele fraaie reddingen. ,,De invalsters gaven ons zoveel energie. De jeugd heeft de toekomst. Die meiden die er al lang zijn vormen echt de basis, maar als jonge speelsters kunnen we zeker veel toevoegen. Dat laten we op dit toernooi zien. Ik voel me heel erg fijn onder de lat. Die meiden geven me zoveel vertrouwen, dus het lijkt alsof ik al jaren met ze voetbal. Het is wel vervelend dat er veel wisselingen zijn in het team, maar de vreugde en trots op het team overheerst bij mij. Ik heb vertrouwen in dit team, dat moeten we volgens mij allemaal hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.