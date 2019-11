Van der Heijden: Niet het idee dat Stam alles zelf besloot

De laatste keer dat Jan-Arie van der Heijden zijn opwachting maakte in het Feyenoord-shirt dateerde van 18 augustus. In het thuisduel met FC Utrecht werd hij halverwege vervangen om vervolgens maanden niet meer in actie te komen. ,,Het was niet altijd leuk natuurlijk. Iedere speler wil voetballen, maar dat was niet aan de orde”, stelde hij voor de camera van Fox Sports. ,, Ik trainde gewoon mee met de selectie alleen tja, de weekenden zagen er wat anders uit want ik speelde niet.”