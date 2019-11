Van der Poel vertrouwde op slotronde: ‘Ik wilde niet met te veel man laatste ronde ingaan’

Zenuwachtig was Van der Poel niet geworden van de tegenstand. ,,Het voordeel is dat ik heel rustig kan blijven tot in de finale. Ik weet dat ik nog altijd een goede laatste ronde in de benen heb.”



Van der Poel nam het initiatief in de slotronde, precies zoals hij het zich had voorgenomen. ,,Ik wilde niet met te veel man de laatste ronde ingaan. Het was op dit parcours moeilijk om er voorbij te komen. Als je op kop reed, kon je een foutje maken. Als tweede kon dat fataal zijn."