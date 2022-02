Van der Sar en rvc Ajax hoorden al voor contractverlenging Overmars van grensoverschrijdend gedrag

,,De eerste geluiden ontvingen we halverwege de week voordat Marc opstapte. Daarop hebben we een externe partij ingeschakeld om de meldingen serieus te onderzoeken. Later die week werd de omvang duidelijk en zijn de vervolgstappen aangegaan”, stak Van der Sar van wal.

De directeur van Ajax verzond op 25 januari een interne mail waarin collega’s bemoedigde grensoverschrijdend gedrag intern te melden. Dat gebeurde ook. Meerdere (voormalige) Ajax-medewerksters maakten kort daarop melding over de handelswijze van technische baas Overmars.

Quote We hebben een onafhanke­lijk bureau ingescha­keld, omdat we wilden onderzoe­ken of er een kern van waarheid in deze geluiden zit en vonden dat er hoor- en wederhoor moest plaatsvin­den. Edwin van der Sar

Die eerste geluiden bereikten Van der Sar kort voor de officiële herbenoeming van Overmars op 28 januari, erkent de algemeen directeur. Waarom de buitengewone vergadering dan niet werd uitgesteld? ,,Dat is aan de RVC”, stelde Van der Sar, die het bestuur kort voor de vergadering op de hoogte bracht. ,,Het waren de eerste signalen. Die waren nog niet uit gedegen onderzoek voortgekomen. Het is niet niks. Er zijn collega’s door getroffen. We wilden dat de juiste stappen genomen gingen worden. We hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld, omdat we wilden onderzoeken of er een kern van waarheid in deze geluiden zit en vonden dat er hoor- en wederhoor moest plaatsvinden.”

Verhalen over Overmars • Marc Overmars viel door grensoverschrijdend gedrag naar vrouwelijke collega’s keihard van zijn voetstuk. Een rentree als bestuurder lijkt ondenkbaar. Of is er voor Overmars nog een weg terug naar de maatschappij en het voetbal?

• Ajax-trainer Erik ten Hag werd zaterdag overvallen door een telefoontje van scheidend directeur Marc Overmars. Nog altijd moet het nieuws over grensoverschrijdend gedrag landen, stelt de coach.

• Columnist Sjoerd Mossou ziet absoluut de ernst in van de Overmars-gate, maar vindt dat het ook tijd is om er een beetje om te lachen.

• Het pijnlijke vertrek van directeur Marc Overmars bij Ajax beweegt andere eredivisieclubs nog niet tot een intern onderzoek naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag op de eigen werkvloer.

• Is het succes de grootste club van Nederland naar het hoofd gestegen?

Ajax drukte contractverlenging tot medio 2026 door en ging volgens Van der Sar op onderzoek uit. Daarbij werd Overmars, oud-teamgenoot en de afgelopen tien jaar directie-collega van Van der Sar, ook geconfronteerd met zijn grensoverschrijdende berichten.

Ajax gooide vorige week laat op de zondagavond een lijvig persbericht uit waarin bekend werd gemaakt dat Overmars per direct opstapte als gevolg van grensoverschrijdend gedrag. Maandag stelden meerdere ex-medewerksters van Ajax aan deze krant dat het gedrag van Overmars ook het versturen van dickpics behelsde. Tevens, verzekerden zij, dat meerdere vrouwen zijn gedrag eerder - en tevergeefs - al aankaartten bij de clubleiding.

550 personeelsleden

Van der Sar ontkende dat zondagmiddag tegenover het schrijvende journaille opnieuw meermaals. Of hij zichzelf verwijt dat hij niet eerder al signalen opving over grensoverschrijdend gedrag van zijn Overmars? ,,Ik denk dat altijd als er wat gebeurt in je organisatie dat je achter je oren krabt van: wat als... Maar ja, het is niet gebeurd. We hebben 550 personeelsleden.”

,,Toen de eerste geluiden binnenkwamen dacht ik: wat hoor ik hier nou? Wat betekent dat voor de collega’s die dat zeggen, die niet naar voren hebben durven stappen met wat er gebeurd zou zijn? We wilden het gewoon grondig en goed geanalyseerd hebben door een onafhankelijk bureau. Wat je zegt, ik ken Marc heel goed. We gaan ver terug. Ik was ook de eerste die het hem moest overbrengen. Die gesprekken houd ik voor me.”

Volledig scherm Edwin van der Sar. © Pro Shots / Jasper Ruhe Van der Sar, die maandagmorgen ook de selectie bijpraatte, heeft geen zin om over voetbal te praten. Hij noemt de week zwaar. Of hij aan stoppen dacht? De algemeen directeur zucht en neemt, niet voor het eerst, de tijd om zijn antwoord te formuleren. ,,Dat is af en toe weleens door je hoofd gegaan in de periode dat het speelt. Aan de andere kant ben je ook blij met de steun die je ook van binnenuit voelt en krijgt en de verhalen die je hoort over jezelf. Er zijn ook mensen die wat anders zeggen, dat geloof ik ook graag. Maar soms denk je: waar doe ik het voor?”

,,Je bent ergens ingestapt en met de collega’s willen we daar een succes van maken. Er zijn heel mooie stappen gemaakt in de afgelopen jaren. Ik vergelijk het ook weleens met dat je een estafettestokje in je handen hebt gekregen. De mannen in de jaren zeventig hebben dat heel ver gebracht”, aldus Van der Sar, die voormalige Ajax-leiders opsomt.

,,Ik hou me nu vast aan dat ik het zo goed mogelijk naar de finish probeer te brengen. Dat doe ik met een hoop mensen die liefde voor Ajax hebben en graag voor Ajax willen werken. Maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de zaken die nog openstaan en waar we heel hard aan gaan werken, intern, maar ook met externe partijen om onafhankelijk te zorgen dat misstanden in kaart worden gebracht en worden opgelost.”

Waarom Van der Sar nu pas reageert Van der Sar hield zich een week lang stil tegenover de pers. ,,Ik ben niet een week stil geweest, volgens mij hebben we zondagavond een persbericht uit laten gaan. Mijn prioriteit was mijn organisatie, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik heb veel collega’s gesproken die met vragen zitten en er zijn ook collega’s die het wel begrijpen.’’

Bekijk hieronder onze video's van Ajax.