Van der Sar: ‘Ik zie nog steeds een professionele organisatie, waar helaas wel eens iets fout gaat’

Van der Sar nam vanmiddag uitgebreid de tijd voor de pers en gaf uitleg over alles wat er de afgelopen week misging bij Ajax. Want dat er veel misging, daar kan ook de algemeen directeur niet omheen. Dat alles gebeurde na een sportieve goede maand januari, waarin Ajax achtervolger PSV op zeven punten zette. ,,Ik kan er kort over zijn. Ik zie geen patroon in wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. Dat het vervelend voor onze club is, daar kan ik natuurlijk niet omheen. Het enige dat wat we kunnen doen, is zoveel mogelijk focussen op het presteren. Winnen is het beste medicijn,” zegt Van der Sar. Ajax speelt zondag (12.15 uur) de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, een wedstrijd die vanwege het dak op de Johan Cruijff Arena waarschijnlijk gewoon door kan gaan.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie André Onana mag een jaar niet spelen en trainen omdat er in zijn urine sporen van het verboden middel verboden furosemide zijn gevonden. Volgens Ajax had de 24-jarige doelman uit Kameroen hoofdpijn toen hij per ongeluk geen pijnstiller slikte, maar een pilletje pakte dat zijn vrouw na de zwangerschap gebruikte om vocht te verliezen.



Sébastien Haller, de Franse recordaankoop van 22,5 miljoen euro, mag dit seizoen niet in de Europa League uitkomen omdat de teammanager van Ajax geen vinkje had gezet bij zijn naam op de spelerslijst naar de UEFA. Quincy Promes zag afgelopen week een transfer naar Spartak Moskou voorlopig mislukken, omdat de Russen niet alleen aansprakelijk willen zijn als de aanvaller nog wordt veroordeeld voor betrokkenheid bij een steekpartij afgelopen zomer.



Dan was er ook nog Brian Brobbey, de 19-jarige spits die aan het einde van het seizoen gratis de deur uit zal lopen. Als Ajax zonder succes bij het CAS in beroep gaat tegen de straf voor Onana, dan ontvangt het in de zomer van 2022 mogelijk ook geen transfersom voor de populaire doelman, wiens contract dan afloopt. En alsof dat allemaal niet vervelend genoeg is, staat Ajax binnenkort tijdens een arbitragezaak lijnrecht tegenover de advocaten van Abdelhak Nouri, die wegens hersenschade nooit meer kan voetballen.

‘Pijnlijk en vervelend’

,,Allemaal pijnlijk en erg vervelend”, erkent Van der Sar als hij met de serie problemen wordt geconfronteerd. ,,Maar ik zie er geen verband in. Het is niet zo dat er op een afdeling alles fout gaat. Ik zie geen patroon en vind dat er bij ons goed en professioneel wordt gewerkt. Op sommige dingen heb je als club ook minder invloed.”

Van der Sar kan alleen maar hopen dat de spelers van Erik ten Hag goed reageren op het slechte nieuws van vrijdag, toen bekend werd dat recordaankoop Haller dit seizoen niet in Europa mag uitkomen en Onana een dopingstraf van 12 maanden kreeg opgelegd. ,,Winnen is het beste medicijn nu, maar dat is altijd zo.”

De wet van Murphy lijkt Ajax stevig in zijn greep te hebben. Toch hoopt Van der Sar dat zijn club van nieuwe ellende bespaard blijft. ,,De Arena heeft mij verzekerd dat het dak van ons stadion de verwachte sneeuw kan dragen”, antwoordde hij. Dat de doelman na een rotweek zijn humor niet is verloren, bleek uit zijn antwoord op de vraag of hij niet heeft overwogen om Onana als keeper te vervangen. ,,Dat wil ik wel, maar ze hebben geen vinkje voor mijn naam gezet.”

Nog steeds ambitieus

De ambities in de Europa League gaan niet op de schop, zo verzekert Van der Sar. ,,Ik ben blij dat we komende week even een weekje lucht hebben zonder een midweeks programma. Het is een zware en drukke maand geweest. Wij gaan niet aan onze ambities tornen, maar Lille wordt een zware opgave. Het is niet zo dat we tegen de nummer negen van Frankrijk spelen. Ze gaan aan kop, boven Lyon en PSG. Deze situatie biedt ook kansen voor andere spelers", zegt hij. ,,Marc en Erik hebben donderdag met de spelersraad gesproken. Nu is het aan anderen te laten zien dat Ajax meer is dan elf spelers. Ik verwacht dat Erik dit allemaal meeneemt in zijn praatje naar de wedstrijd tegen FC Utrecht van zondag. Zullen laten zien dat we er vanaf minuut één staan zondag.”

